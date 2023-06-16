Зеленский разрешил национализировать банки подсанкционных владельцев: закон подписан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает Нацбанку национализировать даже успешные банки подсанкционных владельцев. Речь идет исключительно о системных банках.

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Речь идет о правительственном законопроекте № 9107-1, который парламент принял 29 мая 305 голосами нардепов. "Он вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе. А дальше НБУ обязан начать процедуру национализации одного банка, т.е. экс-Альфы", – сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Когда законопроект вступит в силу, НБУ получит расширенные полномочия "при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций к банку и/или владельцам существенного участия в банке". Нацбанк сможет принять решение о:

запрете подсанкционному юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

выводе с рынка системно важного банка путем национализации.

Таким образом, вводится возможность вывода системно важного банка с рынка при отсутствии у него признаков неплатежеспособности. Также закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода с рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.

Напомним, законопроект давно связывают с планами по национализации Сенс Банка (бывший Альфа-банк), который принадлежит подсанкционным российским миллиардерам Петру Авену и Михаилу Фридману (оба уехали из РФ). Пока законодательные изменения не были приняты, признать "Сенс" банкротом было нельзя, т.к. банк является системным и при этом успешно продолжает работу. И в любом случае банк продолжит стабильно работать – либо в частных руках, либо в государственной собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили список системно важных банков. Теперь их не 14, а 15 – в перечень добавился "Креди Агриколь".

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