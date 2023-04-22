Зеленский ввел новые санкции: кого коснутся

Президент Владимир Зеленский 22 апреля утвердил санкции СНБО против 382 компаний и 40 человек. Среди них граждане и компании из РФ, Франции. Швейцария, Германия, Тайвань.

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Так, согласно указу №235/2023, Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против физических лиц - граждан Российской Федерации, граждан Швейцарии , Ирана и Республики Малые. Всего в список попали 40 человек.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", – говорится в решении.

Санкции ввели против: "Авиакомпания Дальневосточная КСМ", публичное акционерное общество "Росбанк", так называемое "министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий донецкой народной республики", Центральной избирательной комиссия российской федерации. включили юридические лица, зарегистрированные во Франции, Швейцарии, Тайване, Германии, Армении.

Указом №236/2023 Президент ввел в действие решение о применении персональных санкций к 322 российским юридическим лицам, среди которых - акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" и государственное унитарное предприятие "Ростовский-на -Дону научно-исследовательский институт радиосвязи".

Санкции,

среди прочего, предусматривают:

1) блокировку активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

2) ограничение торговых операций (полное прекращение);

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

4) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

5) остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

8) запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

9) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

10) лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

11) запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СНБО ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, – племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).

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