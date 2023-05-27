Зеленский ввел новые санкции: кого коснутся

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 51 гражданина РФ и 220 юридических лиц. Среди них российская "Железнодорожная торговая компания", ООО "Инновационные технологии масел", ООО "Оборонрегистр".

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Об этом сообщается на сайте президента. Также введены санкции в отношении кипрских компаний "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешской "Навител с.р.о" и общества с ограниченной ответственностью "Навител Украина", которое зарегистрировано в Украине.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе.

Санкции, среди прочего, предусматривают:

1) блокировку активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

2) ограничение торговых операций (полное прекращение);

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

4) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

5) остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

8) запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

9) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

10) лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

11) запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СНБО ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, – племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).

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