Зеленский заявил, что не может заставить украинцев возвращаться из Европы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинские власти не будут заставлять украинцев из-за границы возвращаться на родину. При этом Зеленский уверен, что после победы Украины в войне люди сами примут решения о том, чтобы вернуться в страну.

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Об этом Зеленский заявил в ответ на вопрос чешских СМИ на пресс-конференции в Киеве 28 апреля, передает корреспондент OBOZREVATEL (посмотреть видео можно ниже на этой странице). Пресс-конференция состоялась после переговоров Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Каждый человек принимает решения сам за себя. Кто-то возвращается, кто-то ждет до нашей победы. Тут я не могу давать месседжи людям, что они должны возвращаться или не должны. Сегодня это их выбор. Завтра также это будет их выбор.... Сейчас это внутренний зов должен быть. У каждой семьи есть свои вызовы... Мы свободное государство. Даже во время войны мы должны оставаться на этом направлении, это права людей", – отметил Зеленский.

При этом он выразил уверенность, что после победы Украины люди сами решат вернуться. Кроме того, президент допустил, что в Украину захотят переехать и те, кто здесь не жил до полномасштабной войны.

"Когда мы победим, я понимаю, что все вернутся. Или даже больше", – сказал Зеленский.

Напомним, более 4,5 млн украинцев находятся за границей в статусе беженцев. Большинство из них – в Польше.

И от того, вернутся ли эти люди домой, зависит будущее Украины. Без возвращения беженцев будет крайне сложно восстановить экономику и реализовать "план Маршалла" для страны.

По мнению экспертов, поспособствовать возвращению украинцев на родину могут реформы. В первую очередь, это улучшение бизнес-климата и условий жизни.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, какие выплаты дают украинцам в Польше. Помощь там предоставляют в основном семьям с детьми.

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