"Зерновая сделка" с Россией: стали известны новые детали переговоров

"Зерновую сделку" для экспорта украинской агропродукции Черным морем могут продолжить на два месяца. Технические специалисты из Украины, ООН, Турции и России должны провести встречу 12 мая.

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Об этом со ссылкой на заявления турецкой стороны сообщает издание Reuters. Так, действующая сделка истекает уже 18 мая. До этого момента должны договориться о новом соглашении. При этом Россия, которая незаконно блокирует Черное море и вторглась на территорию Украины, требует для новой сделки "устранить препятствия" для экспорта российского зерна и удобрений.

Как пояснил министр обороны Турции Хулуси Акар, 12 мая состоится техническая встреча. На ней специалисты должны обсудить все детали. А уже на следующей неделе состоится встреча заместителей министров, на которой смогут приблизить заключение соглашения.

Отметим, украинский экспорт агропродукции зависит от возможности вывозить продукцию морскими путями. Возможность вывозить зерно наземным транспортом имеет свои ограничения. Это дороже, кроме того, столько же зерна, сколько можна доставить морем, невозможно доставить автомобилями.

Россия под давлением Турции и эгидой ООН с прошлого года подписывает соглашения об экспорте агропродуктов. При этом переодически Кремль срывает сделку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина потеряла как минимум 140 млн долларов из-за того, что Польша запретила экспорт агропродукции на свою территорию. Такое решение фактичеки легализовала Еврокомиссия.