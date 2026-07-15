Англия сразится с Аргентиной: кто выйдет в финал ЧМ-2026. Прогноз

В рамках 1/2 финала Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Англии и Аргентыны. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в финал являются англичане. Для них действует коэффициент 1.83 тогда как для аргентинцев – 2.04.

В то же время, по данным vbet, на то, что победитель определится не в основное, а в дополнительное время, действует коэффициент 5.10. А на то, что этого не произойдет – 1.12.

На то, что победитель определится в серии пенальти, действует коэффициент 4.15. А на то, что этого не произойдет – 1.19.

Таким образом, букмекеры склоняются к тому, что одна из команд одержит победу в основное время игры.

Начало матча – 15 июля в 22:00 по Киеву.

В 1/2 финала Англия вышла, победив в 1/4 финала Норвегию со счетом 2:1, в 1/8 финала одолев Мексику – 3:2, а в 1/16-й – ДР Конго со счетом 2:1. В группе L же команда заняла 1 место, набрав 7 очков, забив 2 и пропустив 2 гола. Эта команда:

победила Хорватию – 4:2;

сыграла вничью с Ганой – 0:0;

одолела Панаму – 2:0.

Аргентина же в 1/4 финала обыграла Швейцарию 3:1, в 1/8 одолела Египет – 3:2, а в 1/16-й – Кабо-Верде, 3:2. В группе J же команда заняла 1 место, набрав 9 очков, забив 8 и пропустив 1 гол. Эта команда:

победила Алжир – 3:0;

выиграла у Австрии 2:0;

одержала победу над Иорданией – 3:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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