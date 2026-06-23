Англия сразится с Ганой: букмекеры дали прогноз на победителя матча ЧМ-2026
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В центральном матче 13 игрового дня Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют представители группы L – Англия и Гана. По мнению букмекеров, фаворитами матча 2 тура являются европейцы, на победу которых действует коэффициент 1.20. Для африканской сборной же он установлен на уровне 17.00.
На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 7.10. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу ганцев.
Самым же вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 2:0 в пользу Англии – для него установлен коэффициент 5.60. А кроме того:
- 3:0 (победа Англии) – 6.50;
- 1:0 (победа Англии) – 7.30;
- 1:1 – 9.30.
Наименее же вероятными букмекерам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 251.00.
Игра состоится 23 июня. Начало – 23:00 по Киеву.
В 1 туре Англия победила Хорватию со счетом 4:2.
Гана же одолела Панаму со счетом 1:0.
Таким образом, в турнирной таблице англичане идут на 1 месте, имея 3 очка. Гана, которая набрала столько же, идет второй – из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.
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