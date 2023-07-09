Аренда, язык и работа без диплома: как живут украинцы в Америке через полтора года бегства от войны

Полтора года спустя после начала полномасштабного российского вторжения в Украину наши граждане все также надеются вернуться домой из США, куда они бежали в поисках убежища. Они рассказали о трудностях и проблемах, с которыми им пришлось столкнуться в этой стране.

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Без знакомых или родственников будет сложно

Киевлянка Татьяна Шагинян до полномасштабного вторжения России в Украину работала главным редактором журналов о дизайне, руководила сайтом женских изданий в крупной медиагруппе.

После вторжения Татьяна вместе с дочерью-школьницей покинули Киев и оказались в Америке. Там они живут уже год.

"У меня в Сан-Франциско живет двоюродная сестра. Я вывозила ее маму из Киева в начале войны, и в благодарность она оформила мне и дочери спонсорство (программа U4U, по которой американцы приглашают украинских беженцев и берут на себя заботу о них. – Ред.).

На самом деле, если у вас нет родственников, близких знакомых в США, которые готовы вам помочь, то найти спонсора сложно. И с каждым днем становится все сложнее. Американцы, особенно выходцы из постсоветских стран, боятся ответственности за украинцев, они считают, что украинцы лягут на них мертвым грузом. Им лучше платить налоги и так помогать, чем пригласить к себе украинца", – рассказывает Татьяна.

По ее словам, многие теперь спонсорство превратили в доходный бизнес: с каждого украинца, желающего въехать в США, берут $3-5 тыс. При чем бизнес на этом делают свои же, выходцы из Украины. Встречаются также мошенники, которые берут деньги и пропадают на финальной стадии оформления документов.

"Наши спонсоры помогли мне с устройством ребенка в школу. За комнату в доме моей кузины я платила с первого дня. Собственно, спонсор ничего вам не должен, его миссия заканчивается в тот момент, когда украинец попадает в США. Если спонсор сердобольный человек, то он будет помогать вам. Но рассчитывать на него не стоит", – отмечает Татьяна.

Без кредитного рейтинга снять жилье почти невозможно

Таня с дочкой попали в один из самых дорогих штатов – Калифорнию, в город Сан-Франциско. Когда они ехали в эту страну, то еще не знали, что могут выбирать место жительства, а в Калифорнию их позвала родственница. Сейчас она сюда бы не поехала.

В Калифорнии она уже оформила страховку, дочь учится в школе, она нашла работу, и главное – подписала контракт на аренду квартиры на год.

"Мы снимаем крохотную студию за $1995 в месяц, еще $300 уходит на счета. Тут многие снимают комнату от $1200. Государство жилье не предоставляет, его приходится искать самим. Это очень сложно, потому что у нас нет кредитного рейтинга, из-за этого снять квартиру невозможно – договор аренды не подписывают. Нам удалось снять жилье только после письма от работодателя о доходах, плюс я заплатила за жилье за три месяца вперед", – рассказывает украинка.

Что касается языка, то у Татьяны был разговорный английский. Для прибывших украинцев, как и для других беженцев, тут работают бесплатные языковые курсы, они дневные, никакого интенсивного изучения нет, поэтому освоение языка может растянуться на пару лет.

В США есть организация Jewish Family, у которой есть отдельная программа помощи украинцам. Там Татьяне предоставили волонтера со знанием английского.

Ваши дипломы тут – просто бумажки

Что касается работы, то Татьяна говорит, что все наши дипломы юристов, экономистов, журналистов и т.д. в Америке просто бумажки. Для работы в этой стране нужен опыт работы в США, подтвержденный диплом, хороший язык и знакомые, которые помогут.

"Как правило, у большинства украинцев этого нет, поэтому дипломированные успешные специалисты даже с ученой степенью идут в посудомойщики, няни, уборщицы, воспитателями в частные сады, на склады. И самое частое, что мы тут слышим от эмигрантов, которые приехали сюда много лет назад: "мы также начинали", "я смог, и ты смоги". Только в отличие от них, мы бежали от войны, а они меняли страну на американский комфорт", – делится Татьяна.

Татьяна смогла устроиться воспитателем в частный детский сад. В таком саду обычно 14-15 детей на двух воспитателей. Зарпалата $21 в час, 40 часов в неделю. В месяц выходит $3200-3300. В конце года еще придется уплатить налоги, примерно 12% в месяц, это $4000.

Заработка украинке с дочкой после уплаты аренды хватает на скромную жизнь, поэтому по выходным Татьяна берет подработки: няней или уборка.

Америка помогает беженцам, причем всем одинаково. Дают по $250 на продукты на человека в месяц, около $700 наличными, и бесплатную медицинскую страховку. Как только беженец устраивается на работу в зависимости от зарплаты помощь уменьшают. Например, у Тани сняли весь кеш, когда она устроилась на работу, остались только деньги на продукты - $500 на двоих в месяц.

"Подтверждать свое финансовое положение нужно каждые полгода. Многие из-за этого работают тут за кеш, чтобы сохранить помощь (беннифиты). Но я предпочитаю не обманывать государство. Благотворительных организаций тут мало, в основном помогают церкви для своих прихожан. Также можно взять раз в неделю продукты в фудбанках. Многие эмигранты этим пользуются десятки лет. Но украинцев там мало", – говорит Таня.

"Мы тут такие же сирийцы, афганцы или русские"

Кроме проблем с работой украинка отмечает и бюрократию в Америке. Документы порой приходится ждать по несколько месяцев, оформлять тонны бумаг.

Из плюсов Таня отмечает безопасность жизни для ребенка. А вот об отношении американцев к украинцам говорит так: "В моем штате к беженцам относятся так: мы платим налоги, Америка помогает вам оружием. Рассчитывать на сочувствие или понимание простых американцев не стоит. Мы тут такие же как сирийцы, афганцы или русские", – подытоживает украинка.

Таня собирается вернуться в Украину, когда закончится война. Говорит, что это ее страна. Дочка, которой 16 лет, хочет закончить американский вуз и уже с дипломом приехать назад на родину. Сейчас у нее школьные каникулы и она помогает маме, тоже работает няней в детском саду.

Приехала в Америку по паролю

Алла (имя изменено по просьбе героини) в США прилетела 13 апреля прошлого года. "Я прилетела по приглашению друзей. Тогда на границе с Мексикой украинцам выдавали гуманитарный пароль, чтобы попасть в Америку. Пароль действует один год, но сейчас его продлили еще на год", – рассказывает Алла.

Женщина живет в штате Пенсильвания, город Филадельфия. Из-за того, что она приехала к друзьям, то живет у них бесплатно.

Алла тоже отмечает, что программа спонсорства сейчас существует формально – она лишь позволяет украинцам приехать в США. "Как правило, спонсоры существуют только на бумаге. Они ничего за украинцев не платят, только если сами не изъявят такого желания, как мои друзья, например", – уточняет женщина.

В Пенсильвании Алла получает от государства "фуд стемпы" в размере $280 в месяц и кеш в $250, а также бесплатную медстраховку. Дополнительно могут помогать различные религиозные организации.

Также ты должен посещать бесплатные курсы английского языка.

"Поскольку они бесплатные, то они никакие. Еще в Украине я заканчивала курсы английского языка. Но мне 55 лет, в последний раз язык я изучала еще в школе, а в жизни мне он не нужен был, поэтому он дается мне нелегко. Общаюсь с помощью мобильного переводчика. Для жизни тут этого достаточно, но на хорошую работу с таким знанием языка ты не устроишься", – рассказывает Алла.

Мыла посуду и полы

В Киеве женщина работала на себя и неплохо зарабатывала. В США она может устроиться в клининг, помощницей по дому, ухаживать за пожилыми людьми. Алла пробовала мыть посуду, была помощницей по дому, мыла синагогу.

Она говорит, что тут часто особенно выходцы из постсоветского пространства, кидают и обманывают вновь прибывших. При приеме на работу обещают одни условия, а по факту получаешь совсем другое.

"Весь их бизнес построен на обмане новеньких. Они говорят, что мы свое г**** съели, теперь вы ешьте свое. Тут нет взаимовыручки как у китайцев, корейцев или у евреев", – отмечает Алла.

Украинка говорит, что уже второй раз начинает свою жизнь с нуля. В 2014 году она уехала из-за войны из Луганска в Киев, перевезла своих детей, у нее есть и внуки. Теперь все снова начинает второй раз.

"Конечно, в Украине было легче, потому что ты в своей стране. В Америке намного сложнее. Основная проблема – это язык, знание законов и менталитета. По щелчку начать тут что-то новое очень сложно, тем более я одна", – продолжает Алла.

Также она говорит о том, что Америка большая страна, тут большие расстояния, и без своего автомобиля передвигаться очень сложно. В крупных городах еще работает общественный транспорт, поэтому в Филадельфии Алле удается обходиться без автомобиля.

Но когда она переезжала на некоторое время в Ланкастер, то там были такие места, что без авто не обойтись. Но все равно возвращаться назад в Украину она не планирует.

"Такого уровня жизни как в Украине вряд ли достигну"

Нелегко в США и украинским беженцам, которые работают в IT. Многие из них отмечают, что в этой стране все очень дорого. И даже если удастся устроиться в сферу IT , то лучше, чтобы работали оба члена семьи, чтобы нормально жить.

"Такого уровня жизни, который мог себе позволить в Украине со своей зарплатой, в США я вряд ли достигну. Дома я мог себе позволить такси каждый день, походы в кафе, доставку еды, развлечения. Тут такого нет. Даже "Убер" тут слишком дорогой. Из ресторанов можно позволить себе фастфуд, из доставки еды из мексиканских или китайских заведений", – рассказывает программист Валерий.

Жалуются украинцы и на систему медицинского обслуживания. Несмотря на бесплатные страховки, ждать приема у специалиста приходится по 3-4 месяца, даже частного. А МРТ или КТ тут стоит до $5 тысяч, и тоже очередь.

Многие хотят после окончания войны вернуться домой. "Дорогая медицина, непонятно как все тут устроено, и много мигрантов с образованием, которые составляют конкуренцию", – поясняет свое решение Валерий.

Но есть и те, кто решил остаться, работать, учиться, получать образование и строить свою жизнь уже в Америке.