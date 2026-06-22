Аргентина сразится с Австрией: букмекеры дали прогноз на победителя матча ЧМ-2026

В центральном матче 12 игрового дня Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют представители группы J – Аргентина и Австрия. По мнению букмекеров, фаворитами матча 2 тура являются действующие чемпионы, на победу которых действует коэффициент 1.51. Для европейской сборной же он установлен на уровне 7.90.

На ничью же, по данным в vbet, действует коэффициент 4.60. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу австрийцев.

Самым же вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:0 в пользу Аргентины – для него установлен коэффициент 5.55. А кроме того:

2:0 (победа Аргентины) – 6.60;

1:1 – 7.90;

2:1 (победа Аргентины) – 8.40.

Наименее же вероятными букмекерам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 251.00.

Игра состоится 22 июня. Начало – 20:00 по Киеву.

В 1 туре Аргентина победила Алжир со счетом 3:0.

Австрия же одолела Иорданию со счетом 3:1.

Таким образом, в турнирной таблице аргентинцы идут на 1 месте, имея 3 очка. Австрия, которая набрала столько же, идет второй – из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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