Аргентина сразится с Кабо-Верде: кто выйдет в 1/8 финала ЧМ-2026. Прогноз

В рамках 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Аргентины и Кабо-Верде. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в следующий этап являются южноамериканцы. Для них действует коэффициент 1.035, тогда как для африканцев – 7.20.

В то же время, по данным vbet, на то, что победитель определится не в основное, а в дополнительное время, действует коэффициент 7.50. А на то, что этого не произойдет – 1.055.

На то, что победитель определится в серии пенальти, действует коэффициент 8.50. А на то, что этого не произойдет – 1.04.

Таким образом, букмекеры склоняются к тому, что одна из команд одержит победу в основное время игры.

Начало матча – 4 июля в 01:00 по Киеву.

В 1/16 финала Аргентина вышла с 1 места группы J, в которой набрала 9 очков, забила 8 и пропустила 1 гол. Эта команда:

победила Алжир – 3:0;

выиграла у Австрии – 2:0;

одержала победу над Иорданией – 3:1.

Кабо-Верде вышло в плей-офф с 3 места группы Н – набрав 3 очка, забив 2 гола и пропустив столько же. Эта сборная:

сыграла вничью с Испанией – 0:0;

расписала мировую с Уругваем – 2:2;

звершила вничью матч с Саудовской Аравией – 0:0.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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