Архитекторы призвали учесть 'прогрессивные моменты' законопроекта 5655 в Градостроительном кодексе

Прогрессивные наработки реформы градостроительства – законопроекта 5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" следует учесть при разработке Градостроительного кодекса Украины.

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Об этом говорится в письме Союза архитекторов Украины за подписью главы Александра Чижевского в адрес Президента Владимира Зеленского, главы Верховной рады, главы профильного парламентского комитета по вопросам градостроительства, а также главе рабочей группы по разработке Градостроительного кодекса.

"Национальный союз архитекторов Украины считает, что при разработке проекта Градостроительного кодекса Украины следует обязательно учесть те прогрессивные моменты, содержащие в себе законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" (№ 5655)", - говорится в письме.

В объединении напомнили, что активная работа по формированию концептуальных основ Градостроительного кодекса Украины была начата еще в 2016 году с участием ряда национальных и международных экспертов и проектных организаций.

"В течение 2016-2018 годов было проведено 15 (пятнадцать) профессионально-экспертных сессий и семинаров с участием ведущих специалистов всех сфер деятельности, причастных к градостроительной сфере, и по результатам чего была сформирована Концепция публичного управления в сфере градостроительной деятельности как базовый документ для разработки Градостроительного кодекса Украины", - сказано в документе. По словам авторов, в основу Концепции публичного управления в сфере градостроительной деятельности были положены Новая программа развития городов, принятая Конференцией ООН по жилью и устойчивому городскому развитию; Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, Цели устойчивого развития ООН, Европейской хартии местного самоуправления и т.д.

В Союзе считают, что концепция остается актуальной и сегодня. Ведь в случае принятия Градостроительного кодекса он должен стать научно-обоснованной основой для внедрения в Украине реформы сферы градостроительной деятельности.

Напомним, антикоррупционный законопроект 5655 о реформировании и цифровизации в области градостроительства был принят Верховной радой в целом в конце декабря прошлого года, документ находится на подписи у Президента Владимира Зеленского.