Ассоциации 'зеленой' энергетики призвали НКРЭКУ отказаться от установления ценовых ограничений на рынке электроэнергии

Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЕА) и Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) предлагает Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отказаться от установления предельных цен на рынке электрической энергии (прайс-кепы – ред.) целью дальнейшей либерализации рынка.

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Об этом говорится в письме Ассоциаций Регулятору.

Согласно ему, установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии на указанном уровне приведет к негативным последствиям для сектора возобновляемых источников энергии (ВСЭ) и рынка электроэнергии в целом.

"Гарантированный покупатель" будет недополучать средства от продажи электрической энергии в часы максимальной генерации СЭС и минимального потребления (дневные летние часы) – на рынке будет максимальное предложение с минимальной ценой из-за фактического отсутствия нижней предельной цены", – говорится в письме.

Ассоциации отмечают, что это приведет к уменьшению торговой выручки "Гарантированного покупателя" и негативно повлияет на уровень расчетов с производителями из ВИЭ. Это приведет к росту размера услуги по развитию оплачиваемой "Укрэнерго" ВИЭ и увеличению нагрузки на тариф на услуги по передаче электрической энергии.

Также из-за установки прайс-кепов производители из ВИЭ не будут иметь стимула выходить из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" и продавать электроэнергию на рынке. В то время как последний год государственные органы пытаются стимулировать производителей из ВИЭ выходить из балансирующей группы Гарантированного покупателя и осуществлять продажу самостоятельно на рынке.

"Мы предлагаем: Отказаться от установления предельных цен на рынке электроэнергии с целью дальнейшей либерализации рынка электрической энергии и синхронизации с рынками Европейского Союза", - подчеркнули Ассоциации.

Однако в случае установления прайс-кепов Ассоциации просят предусмотреть минимальную предельную цену, которая обеспечит расчет "Гарантированного покупателя" с производителями из ВИЭ по "зеленому" тарифу.

Напомним, недавно НКРЭКУ одобрила проект постановления о новых предельных ценах на рынке электроэнергии, которые уже могут вступить в действие с 30 июня.