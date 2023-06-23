Ассоциация ретейлеров назвала открытые торги Минобороны первым шагом к реформированию системы закупок

Ассоциация ретейлеров Украины подтвердила прозрачность проводимых торгов по закупкам питания для Минобороны. Участники организации участвуют непосредственно в рабочих группах Министерства.

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Недавно в СМИ появилась информация о том, что крупные ретейлеры не участвуют в закупках продуктов питания для Министерства обороны Украины через систему Prozorro. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом заявили участники Ассоциации ретейлеров Украины.

Они подтвердили свою вовлеченность в процесс, в частности, в части предоставления предложений, которые могли бы улучшить условия государственных закупок. Ассоциация предлагала привлекать национальных производителей продовольствия для обеспечения стабильных поставок по установленной цене на весь период контракта.

В условиях войны для ретейла главной задачей остается обеспечение продовольственной безопасности и достаточного количества продовольственных запасов для населения, быстрое реагирование на форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникать в связи с агрессией Российской Федерации. В своих предложениях ретейлеры предлагали в настоящее время привлечь к закупкам именно национальных производителей продуктов питания, которые смогли обеспечить гарантированное количество поставок продуктов питания по постоянной и прогнозируемой цене на все время действия контракта. Ведь стоимость товаров розничного рынка зависит от изменения закупочных цен, устанавливаемых производителями (поставщиками) и которые могут изменяться гораздо чаще, чем это определено условиями контрактов с Минобороны", — говорится в заявлении Ассоциации ретейлеров Украины.

По словам представителей организации, такой механизм позволит четко сформировать самую низкую цену за лот продуктов питания, а также отдельно за услуги логистических операторов. Чтобы рассчитать минимальную стоимость логистики, участники должны также понимать плановость и четко определенные регионы доставки продуктов на весь период действия контракта.

"Учитывая уже достигнутые положительные результаты снижения цены по лотам, которые произошли в системе закупок Prozorro, ретейл приветствует начало изменений и готов в дальнейшем участвовать в обсуждении и усовершенствовании модели проведения государственных закупок Министерством обороны Украины, которая позволила бы наибольшему количеству участников присоединиться к данному процессу ", – заключает Ассоциация ретейлеров Украины.