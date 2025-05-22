Бабушка сорвала огромный джекпот и потеряла сон: сколько выиграла

Пенсионерка из австралийского Квинсленда выиграла в лотерею 4,14 млн австралийских долларов (более $2,6 млн). Женщина некоторое время не играла регулярно, а в прошлом ставила на одни и те же числа. Она призналась, что после выигрыша не могла спать, так как находилась в состоянии шока.

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Как сообщает Gambling News, имя счастливицы не разглашается. Известно лишь, что она живет в Новом Южном Уэльсе.

Пенсионерка приобрела свой победный билет в местном торговом центре. По словам победительницы, эта покупка была сделана по старой привычке.

Женщина поделилась, что после победы не могла спать несколько дней из-за сильного потрясения. По ее словам, сначала она и ее супруг подумали, что выигрыш составляет 400 тыс. австралийских долларов, и только позже поняли, что на самом деле сорвали джекпот в 4 млн.

Деньги пенсионерка планирует потратить на помощь семье и благотворительность. В частности, ее дочери требуется поддержка с выплатой ипотеки. Также победительница хочет отложить средства для внуков.

Напомним, ранее небывалый джекпот сорвали и в Канаде. Так, Джастин Симпориос выиграл в лотерею 80 млн канадских долларов (около $57,29 млн). Сначала мужчина не поверил в это, а потом расплакался от счастья.

Выигранный им джекпот стал крупнейшим в истории страны, доставшимся победителю единолично. Мужчина планирует потратить деньги, чтобы помочь своей сестре за студенческий кредит и обеспечить досрочный выход матери на пенсию.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле анонимный игрок из Кентукки выиграл джекпот Powerball в размере 167,3 миллиона долларов, что стало крупнейшим выигрышем в истории штата. Счастливый билет был приобретен на автозаправке в Джорджтауне, которая уже во второй раз стала местом судьбоносного выигрыша.

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