НБУ опубликовал статистику экономических нормативов в разрезе банков. На 1 мая норматив адекватности регулятивного капитала (H2) по банковской системе составил 20,95%. Напомню, Н2 меряет соотношение регулятивного капитала к сумме стоимости всех активов и забалансовых обязательств, взвешенных и сгруппированных в зависимости от кредитного риска. Вместе с нормативом достаточности основного капитала он является основным показателем, который показывает способность банка рассчитываться по своим обязательствам за счет собственного капитала. H2 должно быть не менее 10%, H3 – 7%.

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На 1 травня серед 65 банків норматив H2, H3 виконували всі банки, окрім Укрексіму. Серед системно важливих банків, найбільший норматив H2 (49,8%) і Н3 (29,2%) мав Укрсіб, серед державних банків – Приват (29,2% і 11,5% відповідно).

Щодо Укрексіму, його показники покращились з початку року по H2 з 7,66% до 8,5% і по H3 з 3,84% до 4,43%. У 2023 банк є прибутковим з фінансовим результатом за перший квартал у сумі 1,14 млрд грн (у 2022 році залишався операційно прибутковим), що вказує на потенційну здатність банку самостійно відновити капітал без докапіталізації з боку держави.

Звісно остаточні висновки щодо достатності регулятивного і основного капіталу щодо всіх банків будуть зрозумілі на кінець цього року за підсумками стресс-тестів.

Щодо решти нормативів, норматив максимального кредитного ризику на одного клієнта (H7) не виконувало 6 банків, в т.ч 3 системно важливих (Креді Агріколь, Сенс, Укрексім). Норматив довгої відкритої валютної позиції (Л13-1, співвідношення величини перевищення обсягу вимог за іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов’язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу) – не виконували два банки (Ощад і Приват), але це давня довоєнна "історія", в якій обидва банки мають індивідуальні плани по приведенню показника, узгоджені з НБУ.

Всі інші індикативи включно із нормативом великих кредитних ризиків (H8), нормативом кредитів пов’язаним особам (H9), нормативами інвестування (H11, H12) і головне показниками ліквідності (LCR і NSFR) виконувались всіма банками.

В цілому поточні економічні нормативи у розрізі банків свідчать, що банківська система залишається належно капіталізованою, ліквідною і стійкою, що створює запас міцності для більш активного розпізнання непрацюючих кредитів через війну і повернення із часом до ринкових умов нагляду і діяльності.