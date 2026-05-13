"Барселона" выиграет Лигу чемпионов среди женщин? Букмекеры назвали фаворита финала

По мнению букмекеров, фаворитом на победу в женской Лиге чемпионов является испанская "Барселона". На триумф этой команды действует коэффициент 1.20, тогда как для соперниц – футболисток французского "Лиона" – установлен коэффициент 3.75.

В то же время, по данным vbet, самым вероятным финальным счетом матча (без учета возможной серии пенальти) является 1:1 – для него действует коэффициент 7.90. Также, по мнению специалистов, высокие шансы "имеют" счета:

2:0 (победа "Барселоны") – 8.20;

2:1 (победа "Барселоны") – 8.80;

3:1 (победа "Барселоны") – 8.70;

3:0 (победа "Барселоны") – 9.10.

Менее всего букмекеры верят в реализацию сразу нескольких счетов, для которых установлен коэффициент 351.00. Это:

5:5;

0:5 (победа "Лиона");

1:5 (победа "Лиона");

2:5 (победа "Лиона");

3:5 (победа "Лиона");

4:5 (победа "Лиона").

В целом же, по их мнению, наиболее вероятно, что в матче будет забито минимум 3 или 4 гола – на это действуют коэффициенты 3.90. Кроме того:

на то, что команды забьют минимум 2 гола установлен коэффициент 4.42;

что будет 6 голов и больше – 4.80;

что будет по крайней мере 5 голов – 5.20.

Наименее вероятно, считают букмекеры, что голов не будет совсем. На это действует коэффициент 25.00.

Финальный матч пройдет 23 мая в Осло. Начало – 19:00 по Киеву.

