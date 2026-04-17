"Бавария" или "Арсенал"? Букмекеры назвали фаворита на победу в Лиге чемпионов

В преддверии 1/2 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней немецкую "Баварию". На триумф "рекордмастера" действует коэффициент 2.75 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является английский "Арсенал". Для него действует коэффициент 3.25.

Для действующего победителя турнира – французского ПСЖ – установлен коэффициент 3.50.Он – третий в списке.

Меньше всего букмекеры верят в триумф испанского "Атлетико". Для него действует коэффициент 8.00.

Первые матчи 1/2 финала турнира пройдут уже 28-29 апреля. Ответные игры запланированы на 5-6 мая.

В первом полуфинале сойдутся ПСЖ и "Бавария". По мнению букмекеров, фаворитами пары являются немцы:

на их выход в финал действует коэффициент 1.68;

на парижан – 1.96.

Второй полуфинальной парой стала "Атлетико" – "Арсенал". Здесь фаворитами считаются "канониры":

для них установлен коэффициент 1.43;

для "матрасников" – 2.45.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, главным фаворитом на победу на Чемпионате мира 2026 года является сборная Испании. Для нее действует коэффициент 5.50, самый низкий из всех участников чемпионата.

