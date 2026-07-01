Бельгия сразится с Сенегалом: кто выйдет в 1/8 финала ЧМ-2026. Прогноз

В рамках 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Бельгии и Сенегала. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в следующий этап являются европейцы. Для них действует коэффициент 1.62, тогда как для африканцев – 2.33.

В то же время, по данным vbet, на то, что победитель определится не в основное, а в дополнительное время, действует коэффициент 5.35. А на то, что этого не произойдет – 1.12.

На то, что победитель определится в серии пенальти, действует коэффициент 4.90. А на то, что этого не произойдет – 1.14.

Таким образом, букмекеры склоняются к тому, что одна из команд одержит победу в основное время игры.

Начало матча – 1 июля в 23:00 по Киеву.

В 1/16 финала Бельгия вышла с 1 места группы G, в которой набрала 5 очков, забила 6 и пропустила 2 гола. Эта команда:

сыграла вничью с Египтом – 1:1;

расписала мировую с Ираном – 0:0;

победила Новую Зеландию – 5:1.

Сенегал вышел в плей-офф с 3 места группы I – набрав 3 очка, забив 8 голов и пропустив 6. Эта сборная:

проиграла Франции – 1:3;

уступила Норвегии – 2:3;

победила Ирак – 5:0.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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