Бензин Nano 98: в чем его особенность и стоит ли заправлять авто

Для многих автомобилистов октановое число является едва ли не главным мерилом качества бензина. Если еще вчера водители выбирали между бензинами с октановым числом 92 и 95, после начала войны бензины марки А-92 фактически исчезли с АЗС Украины. Причина тому проста – бензин с октановым числом 92 сегодня не встретишь в Европе. Именно оттуда в Украину сегодня завозят бензин.

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Теперь перед автомобилистами встала другая дилемма – бензин марки А-95 или А-98. Второй хоть и более дорогой, но имеет ряд преимуществ. В первую очередь, водители должны понимать, что октановое число является показателем, определяющим способность горючего правильно сгорать в условиях высокого давления, создаваемого в цилиндре двигателя на такте сжатия.

В народе существует миф, что большее октановое число создает опасности двигателя. Но это не так. На самом деле теплотворная способность, например, горючего Nano 98 SOCAR даже немного ниже, чем у А-95. Потому проблем с двигателем не будет. Зато будут ощутимые преимущества, среди которых, в частности, более экономное использование двигателя авто. То есть это, в конечном счете, уменьшение затрат на ремонт. Да и расход топлива меньше.

То есть заправляя свой автомобиль бензином марки Nano 98 SOCAR, водитель и качество получает, и в конце концов экономит.

Более того, даже если водитель заправляет автомобиль газом, то и в этом случае Nano 98 SOCAR пригодится. Заправить бак этого горючего, и использовать его в паузах между поездками на газ – это идеальная профилактика двигателя вашего авто.

Так что Nano 98 SOCAR – бесспорный помощник автомобилиста.