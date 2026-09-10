Без шансов для "Шахтера": букмекеры оценили шансы украинцев в Лиге чемпионов

По мнению букмекеров,украинский "Шахтер" практически не имеет шансов на победу в матче 1 тура Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ. На победу "горняков" действует коэффициент 6.00, тогда как для соперников – 1.51.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 4.80. Т.е., в мирный исход поединка специалисты верят больше, чем в победу "Шахтера".

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 2:1 в пользу ПСВ – для него установлен коэффициент 8.00. А кроме того:

1:1 – 9.20;

2:0 (победа ПСВ) – 9.80;

1:0 (победа ПСВ) –10.00.

Наименее же вероятным счетом букмекерам видится 5:5. Для них действует коэффициент 301.00.

Игра пройдет 10 сентября на поле ПСВ. Начало – 19:45.

Кроме ПСВ в основном этапе Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет также с такими командами:

АЕК;

"Интер";

"Спортинг";

"Фенербахче";

"Слован";

РБ Лейпциг;

"Реал".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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