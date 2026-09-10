Без шансов для "Шахтера": букмекеры оценили шансы украинцев в Лиге чемпионов
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По мнению букмекеров,украинский "Шахтер" практически не имеет шансов на победу в матче 1 тура Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ. На победу "горняков" действует коэффициент 6.00, тогда как для соперников – 1.51.
На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 4.80. Т.е., в мирный исход поединка специалисты верят больше, чем в победу "Шахтера".
В то же время, самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 2:1 в пользу ПСВ – для него установлен коэффициент 8.00. А кроме того:
- 1:1 – 9.20;
- 2:0 (победа ПСВ) – 9.80;
- 1:0 (победа ПСВ) –10.00.
Наименее же вероятным счетом букмекерам видится 5:5. Для них действует коэффициент 301.00.
Игра пройдет 10 сентября на поле ПСВ. Начало – 19:45.
Кроме ПСВ в основном этапе Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет также с такими командами:
- АЕК;
- "Интер";
- "Спортинг";
- "Фенербахче";
- "Слован";
- РБ Лейпциг;
- "Реал".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.
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