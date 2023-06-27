Блокировка морских портов может усилить давление на гривну - НБУ

Реализация сценария с прекращением работы Зерновой инициативы и, как следствие, полное блокирование морских путей будет иметь негативные последствия для украинского экспорта и может усилить давление на курс гривны.

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Об этом сообщают Порты Украины со ссылкой на пресс-службу Национального банка (НБУ).

"Зерновой коридор работает с перебоями, а Россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования. Реализация сценария с прекращением его работы будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютных поступлений в страну и возможным усилением давления на курс гривны", - прогнозирует Комитет по монетарной политике. НБУ.

В регуляторе напоминают о повышенных проинфляционных рисках, в частности, учитывая ситуацию безопасности и российские теракты против объектов критической инфраструктуры. Так, разрушение дамбы Каховской ГЭС, по оценкам НБУ, будет иметь дополнительный вклад в годовую инфляцию на уровне 0,3 процентного пункта из-за осложнений работы ряда предприятий и частичной потери урожая овощей.

Напомним, Россия грозится выйти из зерновой сделки после 18 июля. В МИД Украины такой сценарий назвали "наиболее вероятным". В то же время, украинское и международное бизнес-сообщество призвали мир не соглашаться на российский шантаж и разблокировать украинские порты для всех видов экспорта.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты ICC Ukraine заявили, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство, а также снизит давление на курс гривны и инфляцию.