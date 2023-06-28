Блокировка портов привела к падению экспорта украинской металлопродукции в 3-10 раз - Forbes Ukraine

С началом полномасштабного вторжения РФ экспорт металлопродукции, обычно достигавший нескольких десятков миллионов тонн, упал – из-за остановки и оккупации заводов, дефицита электроэнергии и оборотных средств, падения спроса и усложненной логистики.

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Об этом идет речь в исследовании Форбс Украина.

Одной из основных проблем украинской металлургии стало блокирование морских портов, приведшее к значительному удорожанию продукции и потере рынков.

"Если в первом квартале 2022 года Украина поставляла продукцию в 98 стран, то в четвертом - только в 62. Падение объемов задело все регионы сбыта металлопродукции, от Европы до далекого Тихоокеанского региона. А глубина падения зависела от пути, который должен преодолеть груз, учитывая логистические сложности. Поэтому присутствие на отдаленных направлениях сошло почти до нуля", - пишет Форбс Украина.

По данным издания, экспорт в Юго-Восточную Азию и Океанию упал в 10 раз, а в Латинскую Америку – в 8,5 раза. В более чем шесть раз сократились поставки в страны Африки к югу от Сахары.

"Экспорт на Ближний Восток и в Северную Африку сократился в 3,5 раза на фоне заблокированного движения по Черному морю и отсутствию среди поставщиков мариупольских заводов. 79% прошлогоднего объема в этот регион отправлено в I квартале", - указывает издание.

Украинским компаниям впоследствии удалось частично перестроить экспортные маршруты из портов Черного моря в европейские, а благодаря приостановке США действия импортных пошлин, украинские производители трубной продукции нарастили экспорт бесшовных труб в страну на 21% в годовом сравнении. Однако о восстановлении объемов экспорта речь не идет о разблокировании морских портов.

Напомним, ранее НБУ предупредил, что прекращение работы Зерновой инициативы и, как следствие, полное блокирование морских путей будет иметь негативные последствия для украинского экспорта и может усилить давление на курс гривны.

Как известно, недавно вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.