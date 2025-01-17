Бог, Байден или Америка: на слова в речи Трампа на инаугурации поставили $3,3 млн

Пользователи интернета пытаются угадать, о чем будет говорить избранный президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи. В общей сложности они поставили более $3,3 млн на разные слова, которые могут быть произнесены 20 января. Ожидается, что он будет очень часто упоминать Америку и не обойдет стороной своего предшественника Джо Байдена.

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Об этом говорят данные на платформе Polymarket. Среди фаворитов такие варианты:

"Байден" – 83%;

"Америка первая" – 78%;

"Америка" более 15 раз за выступление – 77%;

"Средний класс" – 68%;

"Бог" более 4 раз – 67%.

Наименее всего шансов быть упомянутыми в такой ответственный для Трампа день у McDonald's (5%). Также пользователи слабо верят в то, что в речи прозвучит что-то про "6 января" (10%) – в этот день в 2021 году, толпа протестующих против поражения Трампа на предыдущих выборах предприняла попытку захватить Капитолий США, TikTok (12%), а также криптовалюты Dogecoin (Doge) (18%).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда смотреть онлайн инаугурации Трампа и кто будет транслировать ее в Украине.

Уже известно, что супруга 44-го президента США Барака Обамы – Мишель Обама – показательно проигнорировала приглашение на инаугурацию Дональда Трампа. 61-летняя адвокат неоднократно публично критиковала деятельность политика, поэтому не посетит церемонию вступления на должность новоизбранного главы государства, чтобы "не быть фальшивой". И хотя Мишель Обама поддержала решение своего мужа Барака появиться на инаугурации Трампа в 2017 году, со временем ее критика в сторону республиканца становилась все более острой, поэтому она решила оставаться верной своим убеждениям.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, инаугурационная программа будет включать фейерверк в гольф-клубе Трампа в районе Вашингтона, митинг "Сделаем Америку снова великой". Развлекать собравшихся будут кантри-певица Кэрри Андервуд, диско-группа Village People и оперный певец Кристофер Маччио.

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