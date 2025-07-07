Бой года приближается: букмекеры пересмотрели ставки на реванш Усик – Дюбуа

Букмекеры все еще считают Александра Усика фаворитом на победу в матче-реванше с Даниелем Дюбуа 19 июля. При этом шанс на победу украинца немного вырос – с 75,1% до 75,8%.

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Так, по данным Favbet, на победу Усика в основное время теперь действует коэффициент 1.32 (был –1.33). Интересно, что у Дюбуа показатель тоже улучшился, и куда более заметно – с 4.15 (вероятность победы – 24,1%) до 3.55 (28,16%). Самые низкие шансы букмекеры дают на ничью – с коэффициентом 17 (5,88%).

Букмекеры также склоняются, что бой пройдет не пройдет установленное количество раундов – на это действует коэффициент 1.58 (шанс 63,3%). На обратный исход дают 2.30 (43,4%).

Большинство беттеров также верит в то, что Усик одержит досрочную победу в матче – на это действует коэффициент 2.10 (47,62%). Чуть ниже уверенность в победе Усика по очкам – 2.85 (35,09%).

На победу Дюбуа по очкам действует и коэффициент 13 (7,69%). Хотя в целом букмекеры допускают и досрочную победу британца (коэффициент 5.00, шанс 20%).

Важно учитывать, что сумма шансов превышает 100%. Это не ошибка. Такая практика является стандартной для букмекеров. Разница в процентах отображает маржу (или "виго"), которую и закладывают в коэффициенты.

Дюбуа на данный момент имеет в своей статистике боев 21 нокаут из 22 побед, Усик – 14 из 23. Это делает ставки на досрочный финиш довольно привлекательными, но следует учитывать, что защита Усика может продлить бой. Кроме того, в 2023 году Усик сумел нокаутировать Дюбуа джебом в девятом раунде.

Реванш Усик – Дюбуа: дата, время и где смотреть бой

Поединок состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Дата боя года – суббота, 19 июля.

Точное время выхода боксеров на ринг и начало боя будет объявлено позже. Однако можно предположить, что этого не произойдет раньше 23:45 по киевскому времени.

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo. Также трансляцию можно будет купить на платформе DAZN, телеканалах Sky Sports и TNT Sports. Стоимость показа станет известна позже. OBOZ.UA проведет текстовую трансляцию реванша Усик – Дюбуа.

Напомним, в августе 2023 года Усик выиграл у Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа.

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