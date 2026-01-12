Более 70% доходов от азартных игр в США приходится на черный рынок: что на это влияет

В первом полугодии 2025 года до 74% доходов онлайн-гемблинга в США пришлось на черный рынок – это 38,7 млрд долларов из общих 52 млрд. Эксперты предупреждают, что без жесткого контроля, особенно за крипто-гемблингом и рекламой, легализация не сможет вытеснить нелегальных операторов.

Об этом пишет NEXT.io. По данным аналитической компании Yield Sec, в первом полугодии 2025 года до 74% валового дохода онлайн-гемблинга в США пришлось на черный рынок.

Общий объем рынка онлайн-игр оценили в 52 млрд долларов, из которых 38,7 млрд долларов получили нерегулируемые и незаконные операторы. Показатели означают, что легальный сегмент контролирует лишь около четверти финансовых потоков, несмотря на налоговые поступления, лицензирование и требования к ответственной игре. В то же время теневые платформы работают без уплаты налогов, проверок и ограничений, что создает неравные условия конкуренции.

Отдельное внимание в отчете уделили крипто-гемблингу, который стал одним из главных факторов роста черного рынка. По оценкам аналитиков, на азартные игры с использованием криптовалют приходится 28% валового дохода всего онлайн-гемблинга и 37% доходов нелегального сегмента.

Анонимность транзакций, отсутствие жесткой идентификации пользователей и слабый международный контроль делают крипто-платформы особенно привлекательными для нелегальных операторов. Именно этот сегмент все чаще используется для обхода регуляторных ограничений в США.

Еще одним тревожным сигналом эксперты называют ситуацию с онлайн-рекламой. По данным отчета, 82% цифровой рекламы азартных игр в США фактически продвигает незаконные платформы. Это означает, что пользователи значительно чаще сталкиваются с предложениями от теневых операторов, чем от лицензированных компаний.

Эксперты объясняют это слабым контролем за рекламными каналами, соцсетями и партнерскими программами, через которые нелегальные сайты беспрепятственно привлекают новых игроков. Аналитики отмечают, что сама по себе легализация азартных игр не гарантирует сокращение черного рынка. Доля легальных и нелегальных операторов в 2025 году почти не изменилась по сравнению с 2024-м, что свидетельствует о системной проблеме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Грузии в реестр лиц, которым запрещено участие в азартных играх, внесено 1 577 247 граждан после реформ и проверок, завершенных в 2025 году. Государство ввело повышенный возрастной порог, биометрическую идентификацию игроков и новый налоговый режим для операторов и выигрышей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!