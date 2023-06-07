Более 8 тысяч сотрудников 'Метинвеста' стали в ряды защитников Украины, – Рыженков

С начала войны в ряды Вооруженных сил Украины присоединились почти 8 тысяч сотрудников компании Метинвест. Об этом заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Видео дня

"Раньше сотрудники Метинвеста изготовляли мирный металл, а сейчас куют победу Украины. На сегодняшний день в ВСУ служат почти 8000 наших коллег. Мы гордимся и благодарим каждого защитника страны и ждем их дома", - сказал Рыженков.

По его словам, компания очень быстро перестроилась на военные рельсы: в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова компания начала производить бронежилеты, мобильные укрытия и защитные элементы для авто на передовой.

А для поддержки украинцев компания в координации с Фондом Рината Ахметова начала гуманитарный проект "Спасаем жизнь": за год он превратился в большую социальную инициативу, которая помогла почти 500 тысячам людей продуктами и вещами первой потребности, лекарствами, психологической реабилитацией и протезированием.

Также Рыженков поблагодарил коллег из Европы и США, которые присоединились к благотворительным инициативам в поддержку украинцев, и заверил: после победы Россия заплатит за весь причиненный ущерб.

"Мы обязательно отстоим Авдеевку и украинский Нью-Йорк, вернемся в Мариуполь. Так же как в украинский Донецк, Луганск и Крым. Агрессор должен ответить за причиненный вред Украине, украинскому бизнесу, каждому украинцу. В прошлом году Метинвест подал иски против России в Россию. Европейский суд по правам человека. Мы будем судиться с россиянами, компенсируем все потери до последней копейки", - резюмировал Рыженков.

Как известно, за 15 месяцев полномасштабной войны компания Метинвест Ахметова направила на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд. грн. Более 2 млрд грн были направлены на нужды армии - в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". ВСУ получили от компании 1 200 дронов, 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". А для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего.