Больше китайских компаний должно быть внесено в перечень международных спонсоров войны, – Давидюк

Украине нужно вносить в перечень международных спонсоров войны гораздо больше китайских компаний, чем сейчас.

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Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк, пишет издание "Апостоф".

"Пока на сайте Нацагенства по предотвращению коррупции, в перечне международных спонсоров войны есть только 8 компаний из Китая. Очевидно, что этого крайне мало, поскольку товарооборот между КНР и РФ растет очень быстро. Например, в прошлом году он вырос почти на треть, а за 1 квартал 23 на 41%! Многие китайские компании продолжают торговать с рашистами", - отметил политолог.

Он отметил, что в перечень вносятся в основном известные во всем мире потребительские бренды: "Речь идет, например, о ведущих автопроизводителях Geely и Great Wall, или технологической компании Xiaomi Corporation. Да, они остались на российском рынке, однако не они делают наибольшую выручку" , – говорит политолог.

По его словам, внесение 8 китайских компаний в перечень почти ни на что не влияет, поскольку всегда есть "серые" схемы для обхода.

"Возьмем Kerui Group, которая является крупнейшей промышленной группой в Китае, занимающейся исследованиями, разработкой и производством нефтяного и газового оборудования. Оборудование продавать в Украине запретили, а стальные трубы для добычи углеводородов нет. И такие корпорации, как Tianjin Pipe Co. и Hengyang Valin Steel Tube Co., продолжают активно поставлять свою продукцию в Россию, тем самым активно поддерживая стратегическую нефтегазовую отрасль врага, и в то же время эти производители участвуют в закупках нашего национального оператора добычи через посредника. На это нельзя и не нужно закрывать глаза. Риски от сотрудничества с такими поставщиками в энергетическую отрасль сложно переоценить", - утверждает Николай Давидюк.

Политолог считает, что в вопросе санкций требуется комплексный подход.

"Нужно взять каждую отрасль экономики и проверить ее зависимость от Китая. Вот санкционировали строительную корпорацию CSCEC, нужно санкционировать и производителей стройматериалов. И так с каждой отраслью, которая продолжает зарабатывать в России, нужно разбираться комплексно. 8 компаний под санкциями – это меньше капли" в море", - констатировал политолог.