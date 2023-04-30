Больше всего в Молдову и Польшу: Украина экспортировала в апреле почти 90 тысяч МВт-ч электроэнергии

В апреле Украина экспортировала 89,7 тысяч МВт-ч электроэнергии. Больше всего ее ушло в Молдову и Польшу.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные, опубликованные на сайте сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E. В текущем месяце наша страна возобновила экспорт электроэнергии после его остановки в октябре.

В Молдову экспортировано свыше 40 тыс. МВт-ч, в Польшу – 30,4 тыс. МВт-ч и 19,2 тыс. МВт-ч поступило в Словакию.

При этом по Молдове трейдеры постепенно увеличивали бронируемую мощность сечения для экспорта. В последние дни она составляла около 85-95% из 650 МВт предложенной часовой пропускной способности. Из Молдовы э/э поступала в Румынию.

"В целом больше всего на молдовском направлении бронировали госэнерготрейдер "ЭКУ" (по 150 МВт на каждый час), ЧАО "Укргидроэнерго" (по 100 МВт на каждый час), "Д. Трейдинг" (по 130 МВт на каждый час), "Артлекс-Энерджи" и "Сипиджи Энерджи" (преимущественно по 50 МВт на каждый час). Также сечение бронировали "ДЭ Трейдинг", "ЭРУ Трейдинг", "ЭЭС", "Куб Энерджи", "Смарт Грид Украина", "НАП-Комьюнити", "НАП-Комьюнити Трейдинг", "Астат Энерджи". Кроме того, с 26 апреля на экспорт вышло ПАО "Центрэнерго", бронировавшее по 10-11 МВт на каждый час", – сказано в материале.

Экспортом электроэнергии в Польшу занималась "ДТЭК Захидэнерго". В сутки туда поставлялось 1800 МВт-ч при максимальной мощности сечения – по 75 МВт на каждый час.

Эта же компания осуществляла поставки электроэнергии в Словакию. Она выкупала до 146 МВт из 200 МВт его часовой мощности. Кроме "ДТЭК Захидэнерго" транспортировкой занимались "ДЭ Трейдинг" (около 50 МВт), "ЭРУ Трейдинг", "Ле Трейдинг Украина", "ТЭС" и единожды госэнерготрейдер "ЭКУ", выкупивший 10 МВт на один час.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение тарифов на электроэнергию в Украине возможно уже в мае. Ведь Кабмин продлил действие специального периода льготных цен лишь до 30 апреля – до этого времени расценки будут прежними.

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