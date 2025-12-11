Братья из Одесской области создали нелегальное онлайн-казино: как действовала схема

В Одесской области разоблачили и ликвидировали нелегальное онлайн-казино – двое братьев организовали игорный бизнес через мобильное приложение для игры в покер без разрешительных документов. В результате организаторам сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что как установили оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, двое братьев, 26-ти и 25-ти лет, организовали нелегальный бизнес через создание мобильного приложения для онлайн-покера.

"Игроки онлайн вносили средства и после этого могли участвовать в игре. Для популяризации приложения фигуранты поддерживали его стабильное функционирование и рекламировали в сети интернет. Никаких лицензий для такой деятельности дельцы не получали", – отметили в полиции.

Правоохранители провели обыски и изъяли мобильные устройства, черновые записи, колоды карт, покерные фишки и автомобиль BMW.

Сейчас организаторам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Детективы теруправления БЭБ в Одесской области продолжают досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры.

Новые правила азартных игр в Украине

В сентябре в Украине перезапустили принципы ответственной игры, сделав их не рекомендацией, а обязательной для гемблинговых операторов нормой. Однако они пока распространяются только на легальные компании, работающие в юрисдикции Украины, поэтому "серая" часть рынка оставалась вне контроля.

Одним из основных правил стало полное блокирование любого поощрения к продолжению игры. Если человек решил остановиться, операторы не имеют права "дожимать" его бонусами, кэшбэками или персональными предложениями. Фактически это запрещает одну из основных маркетинговых практик, которая долгое время стимулировала развитие зависимости. Также новые правила обязывают компании:

прекращать участие игрока в игре , если заметны признаки зависимости;

, если заметны признаки зависимости; немедленно блокировать аккаунт по требованию игрока , без уговоров и дополнительных предложений;

, без уговоров и дополнительных предложений; оперативно предоставлять информацию о центрах помощи, в том числе предоставляющих бесплатные консультации.

Также OBOZ.UA сообщал, что за последние полгода в Украине было заблокировано более 2500 сайтов онлайн-казино, а в бюджет поступило более 65 млн грн за нарушение организации и рекламы азартных игр. Таковы результаты перезапуска системы регулирования сферы азартных игр и лотерей.

