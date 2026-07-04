Бразилия сразится с Норвегией: кто выйдет в 1/4 финала ЧМ-2026. Прогноз

В рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Бразилии и Норвегии. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в следующий этап являются южноамериканцы. Для них действует коэффициент 1.47 тогда как для европейцев – 2.90.

В то же время, по данным vbet, на то, что победитель определится не в основное, а в дополнительное время, действует коэффициент 5.35. А на то, что этого не произойдет – 1.13.

На то, что победитель определится в серии пенальти, действует коэффициент 5.55. А на то, что этого не произойдет – 1.11.

Таким образом, букмекеры склоняются к тому, что одна из команд одержит победу в основное время игры.

Начало матча – 5 июля в 23:00 по Киеву.

В 1/8 финала Бразилия вышла, победив в предыдущем раунде Японию со счетом 2:1. В группе С же команда заняла 1 место, набрав 7 очков, забив 7 и пропустив 1 гол. Эта команда:

сыграла вничью с Марокко – 1:1;

победила Гаити – 3:0;

обыграв Шотландию – 3:0.

Норвегия в 1/16 финала победила Кот д'Ивуар – 2:1. А в своей группе I заняла 2 место, набрав 6 очков, забив 8 и пропустив 7 голов. Эта команда:

победила Ирак – 4:1;

обыграла Сенегал – 3:2;

проиграла Франции – 1:4.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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