Британия ввела санкции против пяти россиян за приговор оппозиционеру Кара-Мурзе: список

Великобритания ввела новые санкции против россиян из-за нарушений прав человека. Ограничения введены в отношении агентов ФСБ и российских следователей за арест британо-российского гражданина Владимира Кара-Мурзы.

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Об этом заявили в правительстве Великобритании. Под санкции попали следующие лица:

сотрудники ФСБ Константин Кудрявцев и Александр Самофал (осуществляли слежку за Кара-Мурзой до его отравления; Кудрявцев также входил в группу силовиков, участвовавших в отравлении Алексея Навального);

(осуществляли слежку за Кара-Мурзой до его отравления; Кудрявцев также входил в группу силовиков, участвовавших в отравлении Алексея Навального); следователь СК генерал-лейтенант Денис Колесников (ходатайствовал об аресте Кара-Мурзы);

(ходатайствовал об аресте Кара-Мурзы); майор Андрей Задачин (вел уголовное дело);

(вел уголовное дело); судья Басманного суда Елена Ленская (утвердила арест и отправила Кара-Мурзу в СИЗО).

"Обращение России с Владимиром Кара-Мурзой и его осуждение в очередной раз демонстрируют полное неуважение к основным правам человека. Сегодня (21 апреля. – Ред.) к пяти лицам, связанным с его делом, были применены санкции, что дает четкий сигнал о том, что Великобритания не потерпит такого обращения с одним из своих граждан. Великобритания продолжит поддерживать господина Кара-Мурзу и его семью. Я призываю Россию освободить его немедленно и безоговорочно", – заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Владимир Кара-Мурза – российский политик и публицист, больше десяти лет состоит в системной оппозиции к действующему режиму Кремля. Дважды был отравлен тяжелыми ядовитыми веществами – в 2015 и 2017 гг.

Ранее Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к высшей мере наказания – 25 годам колонии строгого режима. Т.к. осужденный имеет слабое здоровье, по словам его адвокатов и сторонников, срок приговора едва ли не означает смертную казнь для Владимира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналогичные санкции утвердили в США. Кроме того, Латвия запретила въезд в страну 10 гражданам РФ, причастным к осуждению Кара-Мурзы.

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