"Будет жесть, будет ад": в правительстве раскрыли детали будущего регулирования онлайн-казино в Украине

Главная цель реформы в направлении лицензирования азартных игр в Украине – переход к автоматизации этого процесса. Вместе с тем в страны усилит меры по борьбе с незаконными игорными платформами.

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Об этом на YouTube-канале "Прямая красная" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он обещает создать ад для нелегальных гемблинговых структур.

"Мы делаем параметральную систему: стреляем в разные реестры, проверяем, нет ли компании в санкционных списках, нет ли налоговых долгов. Если все в порядке – автоматом лицензия выдается", – отметил глава Минцифра.

Для борьбы с нелегальными игровыми платформами в Украине создадут специальный орган – департамента мониторинга и аналитики. Это учреждение будет находить такие площадки и блокировать их.

"Мы вообще хотим электронную систему, которая сразу отправляет всем операторам информацию о блокировке зеркал нелегальных сайтов. Мы будем их фигачить постоянно. Они просто устанут их создавать", – сказал Федоров.

Министр уверен, что, несмотря на сложность задачи, это значительно увеличит объемы поступлений в бюджет. "Это трудный, очень трудный проект. Но я думаю, что мы справимся, перезапустим эту тему, 5-10 млрд. бюджета принесем. Будет жесть, будет ад, но мы готовы к бою", – уверяет чиновник.

Как известно, 14 февраля Кабмин принял решение наделить Минцифры функциями и полномочиями разрабатывать и реализовать регулирование в сфере азартных игр и лотерей в Украине. Ранее эти полномочия выполняла Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), но в январе президент Владимир Зеленский подписал закон №4116-IX об усилении государственного регулирования азартных игр и ликвидации КРАИЛ.

Учитывая это финансирование, предусмотренное для КРАИЛ в 2025 году, передали Министерству цифровой трансформации, а 14,3 млн грн, которые должна была получить КРАИЛ по программе "Руководство и управление в сфере регулирования азартных игр и лотерей", выделили на программу "Руководство и управление в сфере цифровой трансформации".

Как сообщал OBOZ.UA, учитывая это , в Украине усилили законодательство по азартным играм. В частности, принятый и подписанный закон, кроме ликвидации КРАИЛ, предусматривает регулирование рекламы азартных игр и спонсорства, внедрение эффективных мер по борьбе с лудоманией, совершенствование законодательства о государственных лотереях и возобновление представления отчетности организаторов азартных игр.

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