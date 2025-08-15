Букмекер betking стал официальным беттинг-партнером Ла Лиги в Украине

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, стал официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании – Ла Лиги – в Украине.

Партнерство предусматривает присутствие бренда betking во время трансляций матчей Ла Лиги на территории Украины, специальные активности в онлайн пространстве, а также разнообразный контент и эксклюзивные предложения для украинских болельщиков.

Ла Лига (исп. LALIGA) – одна из самых известных футбольных лиг в мире. В ее состав входят такие легендарные клубы, как ФК "Барселона", ФК "Реал Мадрид", ФК "Атлетико Мадрид", ФК "Севилья", ФК "Жирона", ФК "Майорка", ФК "Валенсия" и другие.

Павел Журило, директор betking, прокомментировал: "Сотрудничество с Ла Лигой – это очередной шаг в реализации нашей стратегии развития спортивной культуры в Украине. Мы уже имеем опыт партнерства с украинскими клубами и теперь с гордостью представляем betking рядом с одним из самых мощных футбольных брендов мира. Для нас важно, чтобы украинские болельщики чувствовали себя частью глобального футбольного движения, имели доступ к качественному контенту и еще больше возможностей быть ближе к любимой игре".

Стратегическое партнерство с Ла Лигой усиливает позиции betking как ответственного бренда, который поддерживает спорт, инвестирует в развитие футбольной культуры и заботится об интересах украинских болельщиков.

"Этот союз позволяет нам еще больше приблизить Ла Лигу к украинским болельщикам вместе с партнером, преданным развитию футбола. Совместно мы будем воплощать инициативы, которые будут укреплять связь между поклонниками и нашими соревнованиями – мировым эталоном профессионального футбола", – сказал Хорхе де ла Вега, исполнительный директор Ла Лига по вопросам бизнеса.

betking – лицензированный букмекер (решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024, получатель – ООО "Слотс Ю.Эй."), который системно инвестирует в развитие спорта в Украине. Как один из ведущих брендов King Group, betking последовательно усиливает свое присутствие в футбольной среде, поддерживая клубы, которые формируют сообщества, объединяют людей и вдохновляют на победы.

О betking

betking – лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. betking предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры. betking активно способствует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет, выдана 05.12.2024 (решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024, получатель ООО "Слотс Ю.Эй."). Срок действия – 5 лет.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ

О Ла Лига

Ла Лига – крупнейшая футбольная экосистема в мире. Это частная спортивная ассоциация, в состав которой входят 20 клубов/SAD LALIGA EA SPORTS и 22 клуба LALIGA HYPERMOTION, организующих профессиональные футбольные соревнования в Испании. С более 247 миллионами подписчиков на 16 платформах и 20 языках, Ла Лига имеет штаб-квартиру в Мадриде (Испания) и обладает самой разветвленной международной сетью среди всех спортивных организаций – присутствует в 34 странах через 10 офисов. Ла Лига активно воплощает социальные инициативы через собственный Фонд и стала первой профессиональной футбольной лигой в мире, которая начала турнир для игроков с интеллектуальными нарушениями – LALIGA GENUINE Moeve.