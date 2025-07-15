Букмекерская контора раздаст игрокам "извинительные" 3 млн долларов: чем провинилась

Популярная американская букмекерская компания DraftKings согласилась выплатить более 3 млн долл. своим игрока в Коннектикуте (США). Сумма будет выплачена после расследования, которое началось из-за жалоб клиентов на неясные условия отыгрыша в промоакции с фрибетами.

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Деньги получат около примерно 7 тыс. человек, т.е. средняя выплата составит всего около 429 долл. Как пишет iGamingToday:

клиенты получат уведомления по электронной почте;

деньги будут возвращены либо на банковский счет, либо почтовым чеком – в зависимости от того, активен ли аккаунт клиента;

– в зависимости от того, активен ли аккаунт клиента; невостребованные суммы будут храниться в течение года, в этот период они могут быть вылечены по запросу.

Обвинения против DraftKings: что известно

Департамент защиты прав потребителей Коннектикута (DCP) заявил, что DraftKings нарушила правила рекламы штата. Компания не сообщила игрокам о важных условиях, которые нужно было выполнить, чтобы получить бонусы, например, "Бонусы за депозит в казино" и "Бонусы за пополнение счета".

Расследование затронуло рекламные предложения, действовавшие с октября 2021 года по январь 2023 года .

. Особое внимание уделили акции, которая проводилась со 2 по 4 декабря 2022 года.

DraftKings отрицает все обвинения, но согласился урегулировать спор. Компания добровольно остановил спорные акции и начала внедрять ряд изменений.

Что сделает DraftKings:

Компания разработает новые правила маркетинга с более четкими стандартами рекламы.

с более четкими стандартами рекламы. Сотрудники, отвечающие за рекламу и маркетинг в Коннектикуте, будут проходить ежегодное обучение по законам штата.

До 2031 года DraftKings будет регулярно отчитываться перед DCP.

Помимо возврата денег игрокам, внесет 50 тыс. долл. на поддержку программ по защите прав потребителей – деньги пойдут на решение жалоб и усиление законов о защите прав потребителей.

Также компании запрещено использовать слова вроде "бесплатно", "без риска" или "комплимент" для описания бонусов, если они не соответствуют действительности максимально точно. Если есть какие-либо условия или требования по ставкам, они должны быть четко указаны.

Не первый случай

Это не первый раз, когда DraftKings сталкивается с проверками в Коннектикуте. Летом 2024 года компанию оштрафовали на 19 500 долл. за игровой автомат, который не выплачивал выигрыши, как было обещано.

Тогда многие игроки жаловались, что не получали выигрыши, хотя делали значительные ставки. Компании пришлось вернуть игрокам 23,9 тыс. долл.

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