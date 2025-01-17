Букмекеры оценили шансы на гол от футболиста сборной Украины на Чемпионате Италии

Футбольные клубы "Рома" и "Дженоа" готовятся к стартовому матчу 21 тура итальянской Серии А, который состоится 17 января на домашнем для римлян "Стадио Олимпико". Аналитики дают довольно высокие шансы на то, что украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отличится забитым мячом.

Видео дня

Как сообщает Tribuna.com, некоторые букмекеры предлагают коэффициенты 1,9 на один и 5,0 на два гола Довбика, на счету которого уже 6 забитых мячей за римскую команду. Это самый низкий среди всех коэффициентов в линии на авторов гола в этом матче. Например, у Йохана Васкеса коэффициент 9,0, а у Мартена Френдрупа и Анхелиньо – по 8,0.

В целом, "Рома" считается фаворитом этого противостояния. В частности, ставки на победу "волков" принимаются с коэффициентом 1,55, что в конвертации в вероятности дает примерно 64% шансов на успех.

Артем Довбик подписал контракт с римской командой в начале августа, но уже неплохо показал себя. Дебютный после перехода мяч он забил в сентябрьской игре против "Дженоа" и с тех ор обеспечил римлянам уже шесть голов в итальянской Серии А. Кроме того, Довбик стал главным героем гостевого матча 20-го тура Серии А против "Болоньи" – на последних секундах он точно реализовал штрафной, обеспечив ничью со счетом 2:2.

Также OBOZ.UA сообщал, что после матча против "Сампдории" в 1/8 финала Кубка Италии 70-тысячный стадион в Риме устроил овации Артему Довбику. На 9-й минуте игры он открыл счет, удачно сыграв на опережение после подачи Алексиса Салемакерса, а, спустя 10 минут, оформил дубль, отправив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!