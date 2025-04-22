Букмекеры принимают ставки на кандидатуру нового Папы Римского: кто может заменить Франциска

Смерть Папы Римского Франциска стала причиной переполоха не только в Ватикане, но и в букмекерских конторах. В частности, на криптоплатформе Polymarket начали принимать ставки по выборам следующего понтифика, в частности по кандидатурам и их происхождению.

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Следует отметить, что ставки кандидатов собирают не первый месяц. Рынок "Кто будет следующим Папой?" открыли в начале марта, когда состояние Франциска ухудшилось. Среди основных кандидатов на Святой Престол:

Пьетро Паролин (70 лет, Италия) – 36%;

Луис Антонио Гоким Тагле (67 лет, Филиппины) – 24%;

Маттео Мария Дзуппи (69 лет, Италия) – 12%;

Петер Эрде (72 года, Венгрия) – 8%;

Пьербаттиста Пицццабалла (60 лет, Италия) – 8%;

Фридолин Амбонго Бесунгу (65 лет, Демократическая Республика Конго) – 1%;

Марио Грек (68 лет, Мальта) – 1%.

Кроме того, пользователи ставят ставки на происхождение следующего понтифика. Поскольку кандидаты представляют разные континенты, наиболее популярными вариантами являются:

Европа – 61%:

Азия – 25%;

Африка – 10%;

Северная Америка – 3%;

Южная Америка – <1%;

Океания – <1%;

Кроме того, некоторые считают, что нового Папу до конца года не выберут. Но сторонников такой версии набралось всего 0,3%.

После того, как в Ватикане официально подтвердили смерть Франциска, резко выросли прогнозный рынок "Будет ли в 2025 году новый Папа Римский?". (New Pope in 2025?) на 99-100% склонился к варианту "да", хотя еще утром возможность смены оценивалась в 35%. А объем ставок на рынке превысил $2 млн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, последние несколько месяцев понтифик был тяжело болен. Еще в середине февраля Франциск был госпитализирован. Сначала врачи диагностировали у него легочную инфекцию, затем двустороннее воспаление легких в начальной стадии. Несколько раз главу Римско-католической церкви переводили на искусственную вентиляцию легких. Каким образом Ватикан будет выбирать нового Папу Римского, читайте в материале на нашем сайте.

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