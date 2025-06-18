Букмекеры уже готовятся: ЧМ-2026 по футболу может стать самым прибыльным в истории

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, может стать самым прибыльным в истории и для FIFA, так и для беттинговых компаний. Основными рынками ставок могут стать Европа, Азия и Северная Америка, а особенный ажиотаж ожидается в мобильном сегменте и среди легальных онлайн-букмекеров в США.

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Об этом свидетельствует данные исследования британской Pitch Marketing Group. Документ не опубликован в открытом доступе, однако по данным СМИ, ожидается рекордное количество ставок на турнир, хотя точная сумма не называется.

В целом же FIFA ожидает до $10 млрд прибыли. 48 сборных вместо 32 впервые сыграют аж в 12 группах, количество матчей возрастет с 64 до 104. Больше матчей означает больше возможностей для ставок, что, вероятно, приведет к значительному увеличению общего объема.

Такое существенное расширение формата также должно увеличить аудиторию и количество трансляций. Глобальная аудитория турнира, по данным исследователей может составить более 5 миллиардов зрителей.

Во многих странах мира также продолжается процесс легализации и регулирования рынка азартных игр, в частности ставок на спорт. По мнению аналитиков, это также помогает привлечь больше игроков.

ЧМ-2026: что известно о мега-турнире

Чемпионат мира по футболу 2026 года – 23-й по счету. Это главный футбольный турнир, который проводится под эгидой FIFA. Чемпионат пройдет 11 июня 2026 года по 20 июля 2026 года.

Он состоится в Северной Америке летом 2026 года. Впервые ЧМ примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. При этом Штаты и Мексика ранее уже принимали ЧМ, а вот для Канады 2026 год станет дебютным.

Место проведения ЧМ было определено еще в июне 2018 года. Тогда заявки на организацию турнира в конце концов подали только Марокко и США совместно с Канадой и Мексикой.

На данный момент уже проходит групповой этап отбора – он стартовал в марте 2025 и завершится в ноября- 2025. Украина попала в группу D. В этот раз на мундиаль квалифицируется сразу 16 европейских сборных из-за расширения турнира до 48 команд:

12 национальных команд выйдут в групповой этап ЧМ-2026 в случае победы в своей группе;

12 команд, занявших вторые места, попадут в плей-офф за выход на ЧМ-2026, также в этом минитурнире смогут сыграть 4 команды, имеющие самый высокий рейтинг за выступления в Лиге наций сезона-2024/25.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее искусственный интеллект определил, какое место займет Украина в отборе ЧМ-2026. Чат-бот уверен, что сборная Украины по футболу не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу.

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