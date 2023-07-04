'Был достаточно специфический день в Европе': Саква объяснил, почему европейский ток был дешевле украинского

Из-за комбинации нескольких факторов цены на электроэнергию в Европе достигали отрицательных значений.

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Об этом заявил старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

"Это был один день, это были выходные, сильный ветер. Вот так отреагировали европейские рынки, что там были отрицательные цены. Сейчас они уже вернулись на нормальный уровень. То есть это был довольно специфический день в Европе. Подобные ситуации будут повторяться", – сказал он.

Он добавил, что Украина могла бы воспользоваться ситуацией на энергорынке Европы и импортировать дешевую электроэнергию, однако в то время украинская энергосистема не нуждалась в этом.

Саква подчеркнул, что Украина нуждается в электроэнергии в вечерние часы, тогда как в эти часы в Европе такой ситуации уже нет.

"Такое будет повторяться в будущем, но это сложно предсказать и эффективно использовать", - подчеркнул аналитик.

Напомним, на 3 июля цена на электроэнергию в Украине ниже, чем в соседних Словакии, Венгрии и Румынии.