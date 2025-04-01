Casino.ua и Vibra Gaming заключили партнерское соглашение

Онлайн-платформа Casino.ua заключила партнерское соглашение с провайдером Vibra Gaming. Компания является ведущим поставщиком локализованного контента и технологических решений для операторов в Латинской Америке.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, сотрудничество с Vibra Gaming позволит получить доступ к контенту, соответствующему международным стандартам и строгим регуляторным требованиям.

Благодаря глубокому пониманию рынка Латинской Америки и более чем 10-летнему опыту работы в европейской индустрии, Vibra Gaming станет надежным партнером в создании инновационной среды.

"Сотрудничество с Vibra Gaming - стратегический шаг, который поможет нам предложить еще больше инновационных решений для наших пользователей. Мы всегда открыты к партнерствам, способствующим развитию индустрии", - заявил директор "Казино ЮА" Александр Бабенко.

Напомним, ранее Casino.ua объявила о заключении соглашений с другими ведущими разработчиками, такими как Galaxsys, SPRIBE и APOLLO GAMES.