Casino.ua объявило о партнерстве с APOLLO GAMES

Онлайн-платформа Casino.ua заключила новое партнерское соглашение с провайдером APOLLO GAMES. Компания, основанная в 2007 году, является известным производителем и разработчиком видеослотов с растущим присутствием на ключевых европейских и африканских рынках.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Casino.ua.

Как сообщает Casino.ua, сотрудничество с APOLLO GAMES позволит адаптировать самые новые тренды индустрии.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставлять нашим пользователям лучший контент. Партнерство с APOLLO GAMES - это еще один важный шаг в реализации этой стратегии", - заявил директор Casino.ua Александр Бабенко.

Напомним, ранее Casino.ua уже объявила о заключении соглашений с другими ведущими разработчиками, такими как Galaxsys и SPRIBE.