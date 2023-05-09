Частичное открытие экспорта поможет Украине удержать от падения добычу газа, – Белькова

Эксдиректор по международным и регуляторным вопросам "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины" Ольга Белькова выступает за частичное открытие экспорта природного газа из Украины, что позволит сохранить объемы производства внутри страны и обеспечить доступность газа для граждан.

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"Лично я поддерживаю идею частичной либерализации экспорта природного газа из Украины… Физически закрытый рынок действительно может привести к существенному снижению интереса соответствующих добывающих компаний", - написала она в Facebook.

Белькова, ссылаясь на отчет IEA в 2023 году, отметила, что в временно добывающей отрасли барьеры имеют очень большое влияние на дальнейшее развитие отрасли, даже в годы, когда все хорошо для инвестора.

"Так в США несмотря на бешеный спрос 2022 года и высокие цены роста были преимущественно за счет производного производства от нефти и не более 4%. К сожалению, нельзя уверенно предусмотреть снижение потребления газа или его замену на альтернативы быстро, поэтому важно не потерять объемы производства", – отметила она.

Еще один пример, как удержать интерес добывающих компаний, который привела эксдиректор ОГТСУ - Аргентина, где активно стимулировали новую для страны отрасль нетрадиционного газа, оказывали поддержку, но не хотели "отпускать" газ из страны. "Вот и придумали - либо продавай дорого, либо лишай в стране. То есть либо налоги больше, либо положительное влияние на цену в рынке", - пояснила она.

Именно поэтому либерализация экспорта природного газа из Украины в нашей ситуации может дать положительный сигнал обеим сторонам – обеспечить доступность газа для граждан и экономическую выгоду для компаний, считает Белькова.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля. По его словам, благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.