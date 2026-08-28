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Чемпионами им не стать: букмекеры назвали главных аутсайдеров УПЛ

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
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Букмекеры назвали главных аутсайдеров УПЛ
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По мнению букмекеров, "Кудровка" и "Черноморец" имеют меньше всего шансов выиграть украинскую премьер-лигу (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что какая-либо из этих команд добудет чемпионство, действует коэффициент 2001.00 – самый высокий из всех участников турнира.

Сразу для трех клубов, по данным vbet, коэффициент составляет 1501.00 – т.е., в их победу букмекеры также практически не верят. Это:

  • "Верес";
  • "Левый берег";
  • "Оболонь".

Еще для одной команды коэффициент на победу составляет 1001.00. Это "Эпицентр".

"Кудровка" и "Черноморец" имеют меньше всего шансов выиграть украинскую премьер-лигу

Больше всего же шансов выиграть чемпионат у "Шахтера", для которого действует коэффициент 1.40. А также:

  • у "Динамо" – 4.00;
  • "Полесья" – 5.00.

В настоящее время практически все команды провели 3 игры в чемпионате – кроме "Динамо" и "Левого берега", чей матч перенесен. По их итогам:

  • возглавляют турнирную таблицу "Карпаты" и "Шахтер", у которых по 9 очков;
  • за ними идут "Полесье", "Динамо" и "Заря", у которых по 6 пунктов;
  • в зоне вылета – "Черноморец" и "Колос", которые пока проиграли все свои поединки;
  • в зоне переходных матчей находятся "Кудровка" и "Верес", которые набрали 2 и 1 очко соответственно. 

Игры 4 тура пройдут 28-31 августа.

Турнирная таблица УПЛ

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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