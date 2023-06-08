Что происходит с 'Киевгорстроем': Кушнир раскрыл детали ситуации

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года компания "Киевгорстрой" почти не имела новых продаж недвижимости. Однако в апреле 2023 года компания возобновила строительные работы на четырех объектах.

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Об этом заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"С 24 февраля 2022 года и до июня компания по понятным причинам не работала, был простой. С лета начали шевелиться, возобновили работу офиса, некоторых отделов продаж, части стройплощадок. Акцент делали на тех, где были более-менее финальные стадии. По результатам первого года войны (надеюсь, что о полноценном втором мы уже не будем говорить) сдали в эксплуатацию 3 жилых комплекса общей площадью почти 102 тыс. кв. м, и еще 4 паркинга. Работали примерно до декабря", – рассказал он.

По словам Кушнира, дальше из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру начались перебои с электричеством, поэтому строительство пришлось приостановить. Такая ситуация продолжалась до марта 2023 года.

По словам президента "Киевгорстроя", целый год, компания почти не имела новых продаж недвижимости. В настоящее время застройщик пытался работать и дать более-менее приличный результат держась исключительно на собственных аккумулированных запасах. Но новых продаж так и не было, а запасы имеют особенность заканчиваться.

Кушнир признал. Что ситуация в компании сложная, а "Киевгорстрой" не может позволить себе делать вид, что все хорошо, потому что за спиной застройщика стоят тысячи инвесторов.

"Рынок недвижимости сегодня и так едва жив, и "Киевгорстрой", как один из крупнейших застройщиков, просто обязан выстоять. Потому и говорим, что есть проблема, и что пытаемся ее решить", – сказал Кушнир.

Он отметил, что в апреле компания приступила к строительным работам на 4 комплексах. Это "Абрикосовый", Mirax, "Урловский-1" и "Урловский-2".

"Восстанавливая работы на площадках, мы свидетельствуем о готовности строить дальше. Компания несет ответственность перед почти 20 тыс. инвесторов, и мы намерены полностью выполнить свои обязательства. Ни от чего не отказываемся! Другие строительства также планируем возобновлять, но чтобы сделать это полной мерой, на моменте необходим значительный объем средств, который позволит постепенно начать все строить", – сказал президент "Киевгорстроя".