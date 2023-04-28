"Чтобы генерал Мороз не задушил": власть России высмеяли за введение льгот производителям валенок

Власти страны-террористки России предоставили производителям валенок отсрочку по всем видам налогов и страховым взносам. За это граждане государства-агрессора начали высмеивать и критиковать действующее правительство.

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Соответствующее решение правительства подписал премьер страны Михаил Мишустин. Также производители валенок в РФ смогут взять рассрочку этих платежей на три года.

"Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, таким образом, рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь, а время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь-декабрь", – говорится в постановлении.

Такое решение властей страны-террористки было сразу высмеяно самими же россиянами. Некоторые из комментариев:

"Реформы, которые мы заслужили....";

"Валенки настолько востребованный продукт? Еще и рентабелен?";

"Огонь! Сча доходы от экспорта валенок перекроют доходы от нефти";

"Это чтобы генерал Мороз не задушил?".

Решение прокомментировали уже и в Верховной Раде Украины. "Не все новости из России плохие. По сообщению росКМ, российские производители валенок получат налоговую отсрочку, что наверняка должно привлечь к валенковой отрасли значительные дополнительные инвестиции", – написал в своем Telegram-канале председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Россия может приступить к закупке одежды и обуви в Северной Корее (КНДР). При этом в КНДР внешний вид человека должен соответствовать всем идеям чучхе – джинсов и тощи там не встретишь. Кроме того, торговля с Северной Кореей не подлежит санкциям.

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