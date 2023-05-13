Чтобы подготовиться к зиме, Украине придется пересмотреть тариф на электроэнергию для населения – Energy Club

Следующие несколько месяцев на рынке электроэнергии произойдут изменения, без которых подготовиться к следующему отопительному сезону будет достаточно сложно.

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Об этом заявил Максим Белявский, вице-президент Energy Club и председатель наблюдательного совета ЧАО "Запорожский абразивный комбинат".

По его словам, в подготовке к отопительному сезону, который начнется через пять месяцев, стоит вопрос финансовой ликвидности рынка электрической энергии.

"Лично я считаю, что вводить дифференцированные цены на электрическую энергию для населения придется. Придется изменять прайс-кепы (ценовые ограничения на рынке электроэнергии – ред.), иначе накопить средства у всех субъектов хозяйствования рынка электроэнергии не удастся", – сказал он.

Белявский подчеркнул, что нынешняя ситуация с нехваткой средств на подготовку к следующей зиме не позволит правительству и дальше откладывать повышение.

"Я считаю, что в следующие несколько месяцев нас ожидают изменения, которые должны были произойти еще два года назад. Без этих изменений подготовиться вовремя и должным образом к отопительному сезону будет сложно", – подытожил Белявский.

Напомним, что Национальный банк Украины предусматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения уже в этом году.