Будет ли украинцам хватать электроэнергии летом: в "Укрэнерго" спрогнозировали ситуацию

В Украине летом увеличится потребление электроэнергии. Восстановить генерацию в необходимом количестве не удалось, при этом впервые летом не будет доступа к току от Запорожской АЭС. Чтобы компенсировать дефицит, ток придется закупать за границей.

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Об этом, как сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в официальном Telegram-канале, заявил председатель правления компании Владимир Кудицкий. Сейчас главная задача – возобновить работу энергоблоков. Большое количество электростанций повреждено из-за российских ракетных атак. На полное восстановление необходимо несколько лет, есть объекты, полностью разрушенные.

Но Кудрицкий уверен, что удастся восстановить большое количество объектов. "Уверен, с этой задачей сможем справиться", – заявил он.

Доступной мощности будет гораздо меньше, чем необходимо. Поэтому для прохождения летнего сезона без отключения электроэнергии придется импортировать ток из ЕС. Кроме того, придется активизировать все резервы.

Отметим, что украинские эксперты в сфере энергетики прогнозируют возврат отключений электроэнергии летом. Это связано с тем, что летом значительно возрастает потребление электроэнергии. Более активно работают системы охлаждения, кондиционирования.

Для того чтобы полностью восстановить поврежденную генерацию, необходимо потратить несколько лет и миллиарды долларов. У Украины нет таких ресурсов, поэтому рассматривается возможность повышения тарифов на электроэнергию для того, чтобы компенсировать затраты на восстановление энергосетей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине скоро могут значительно увеличить тариф на электроэнергию. Окончательное решение Кабмином до сих пор не принято, а ток может подорожать уже в июне.