Деньги на оплату коммуналки будут выдавать по новым правилам: что известно

На фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально упрощают процесс оформления субсидий. В рамках новой экспериментальной процедуры от заявителя требуется минимум документов, а оформление будет происходит в один клик.

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Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона. Она отметила, что повышение цен на электроэнергию приведет к перерасчету субсидий для тех, кто уже получает госпомощь.

Кроме того, появится около миллиона новых субсидиантов. Поэтому, по словам Жолнович, в связи с новыми тарифами на электроэнергию:

1. Всем, кто уже получает субсидии, будет автоматически сделан перерасчет по стоимости электроэнергии. Никуда дополнительно им обращаться не нужно. Пенсионный фонд имеет информацию о тарифе и о том, сколько тока потребляет конкретное домохозяйство, поэтому может автоматически рассчитать, сколько денег добавить семье после повышения тарифов.

2. Для тех граждан, которые еще не получали субсидии, но по изменению своих доходов и стоимости коммунальных услуг видят, что могут получать субсидию, работает несколько инструментов. Такие украинцы могут обращаться в ЦНАП, подавать заявление и декларацию через Дію, через портал Пенсионного фонда. Все эти обращения остаются действительными. Но к концу лета и эта процедура будет упрощена.

"На фоне того, что было необходимо поднять стоимость электроэнергии, увеличится количество семей, которым потребуется дополнительная помощь... И мы хотим сделать эту услугу максимально простой, доступной и удобной... Будет один клик: "Подаю заявление, что хочу получать субсидию, вот члены моего домохозяйства". А всю информацию об их доходах, имуществе, счетах за коммунальные услугах, тарифах мы как государство будем обрабатывать сами. Чтобы они не вписывали это все вручную", – объяснила Жолнович.

В случае, если претендент на получение субсидии будет не согласен с решением государства, он сможет его обжаловать. При этом в случае отказа в предоставлении субсидии будет четко указано его основание: например, дорогая покупка или "лишние" доходы, заверила Жолнович.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в результате проверок часть украинцев должна вернуть субсидию в бюджет. Такое правило касается тех, кто нарушает правила и дает недостоверную информацию в декларации.

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