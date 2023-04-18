Экспорт электроэнергии в ЕС влияет на тарифы для рядовых украинцев: министр объяснил связь

Экспорт электроэнергии из Украины помогает удерживать тарифы на "свет" на текущем уровне (1,44 грн за КВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, и 1,68 грн при более высоком). Однако невозможно сказать, сколько продлится продажа тока за границу.

Видео дня

Экспорт будет остановлен в случае, если в самой Украине вновь возникнет дефицит генерации. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

Галущенко назвал экспорт электроэнергии еще одним источником поддержания тарифов для населения. Так, с открытием экспорта с 11 апреля возобновилось т.н. экспортное ПСО, согласно которому экспортеры направляют 80% дохода от продажи тока за границу на покрытие разницы между рыночной ценой "света" и его стоимостью для бытовых потребителей.

В то же время, цены на электроэнергию в Европе снижаются. Вместе с тем будут падать и доходы Украины от экспорта тока.

Министр не стал прогнозировать, как долго может продолжаться экспорт тока, учитывая намечающиеся ремонтные кампании атомной и тепловой генерации. "Я бы не стал говорить, что это будет месяц или еще какой-то срок. Все будет в зависимости от ситуации", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение тарифов на электроэнергию в Украине возможно уже в мае. Ведь Кабмин продлил действие специального периода льготных цен лишь до 30 апреля – до этого времени расценки будут прежними.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!