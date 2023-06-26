Мятеж Пригожина подкосил рубль: доллар в России подорожал до максимума за год

Неудавшийся мятеж ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным обвалил российский рубль до минимума за 15 месяцев, т.е. практически с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Курс доллара для россиян, таким образом, подскочил до максимума за 2023 год.

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Падение российской валюты не закончилось вместе с "отменой военного переворота" в РФ, пишет Bloomberg. Так, в понедельник, 26 июня, доллар в России подорожал сразу на 3%.

По состоянию на утро российская валюта торговалась на уровне 85,1 руб./долл. Это является самым низким показателем с марта 2022 года, когда она упала до рекордно низких значений через несколько недель после начала вторжения РФ в Украину.

При этом аналитики считают, что рубль будет падать и дальше – до 90 руб./долл. "Продолжающаяся неопределенность, вероятно, будет удерживать рубль под давлением", – заявили аналитики UniCredit AG.

Наличный курс, впрочем, уже преодолевал эту отметку. Еще в субботу, 24 июня, российские банки и обменники подняли курсы до более чем 100 рублей за доллар. Через день, после того как Пригожин объявил об отводе своего ЧВК от Москва, стоимость доллара немного снизилась.

В целом с начала года рубль потерял в цене около 13%. Это сделало российскую валюту одной из худших по показателю устойчивости среди валют развивающихся рынков мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженный мятеж главаря так называемой частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, который так и не превратился в полноценный военный переворот, тем не менее сильно ударил по Кремлю. Унижение Путина и его слабость увидел весь мир, а это, в свою очередь, показало и новые угрозы.

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