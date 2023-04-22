Новый тариф на электроэнергию в Украине: сколько придется платить каждому

В Украине тарифы на электроэнергию могут повысить уже с мая. При этом тарифы могут вырасти ориентировочно на 30-40%. Сейчас при потреблении до 250 кВт*час за каждый нужно платить 1,44 грн, а при потреблении более 250 кВт*час – 1,68 грн за каждый. А после подорожания цена может составить 2,3-2,5 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL."Варианты, которые звучат в СМИ, рассматриваются. Но это не значит, что так и будет. Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы же сами понимаете, что 1,44 грн за кВт*ч не покрывают расходы, даже не покрывают расходы на доставку электроэнергии к конечному потребителю. А нужно покрывать генерацию и восстановление энергосистемы", – объясняет собеседник в правительстве.

В среднем украинская семья, согласно последним данным НКРЭКУ, потребляет около 165 кВт*ч тока в месяц. С действующим тарифом это 237,6 грн в месяц. А после возможного удорожания ежемесячная платежка за электроэнергию увеличится до 379,5-412,5 грн. При этом для тех семей, у которых есть субсидия, вместе с увеличением тарифов увеличится и размер пособия, поэтому больше платить за коммуналку не придется.

Есть еще один важный вопрос: сохранение двух тарифов на ток в зависимости от объемов потребления. Логика следующая: если семья тратит много тока, вероятно, она имеет большое жилище и много бытовых приборов. Мол, богатые должны платить больше. Однако зависимость между объемами потребления электроэнергии и доходами не всегда столь очевидна. Например, семьи, которые зимой используют электрический теплый пол, электрические обогреватели, могут выходить за лимит "бюджетного" потребления, при этом они не обязательно имеют большие доходы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине также возможно повышение тарифов на газ. Решение могут принять в ближайшее время. Со временем стоимость коммунальных услуг должна составить рыночный уровень.

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